Ana Hickmann exibe novo visual na webReprodução do Instagram

Publicado 06/06/2024 08:47

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, está de visual novo! A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, renovou o corte de cabelo e o tom de loiro, após um ano, e mostrou o resultado da transformação aos admiradores em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta quarta-feira (05).

"Agora, sim, gente! Olha o loiro de volta. Estava há mais de um ano sem essa cor de cabelo. E o corte de cabelo novo também. Eu amei", afirmou a namorada de Edu Guedes. E por falar no chef, ele acompanhou a amada no salão de cabeleireiro. "Só assim para você ter certeza que a pessoa te ama de verdade. Te enxergar desse jeito (com o cabelo dividido em mechas para tonalizar) e fazer o que? Se cuidar também".

Em outra publicação, Ana apostou em um cabelo mais ondulado e comentou. "New hair (novo cabelo)".