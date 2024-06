Adriana Esteves e Susana Vieira - Reprodução do Instagram

Publicado 06/06/2024 09:08

Rio - Susana Vieira, de 81 anos, encontrou Adriana Esteves, nesta quarta-feira (05), e não perdeu a oportunidade de registrar o momento. A atriz posou abraçadinha e toda sorridente para uma foto com a mulher de Vladimir Brichta e compartilhou o clique no Instagram. Na legenda, a veterana ainda elogiou a artista. "Como eu amo encontrar essa atriz maravilhosa. Beijo, sua fofa!", escreveu.

Como era de se esperar, os internautas reagiram à publicação e elogiaram Adriana e Susana. "Só vejo talento nessa foto", comentou um. "As maiores da atuação", opinou outro. "Sou muito fã das duas. Dois ícones da TV Globo", declarou uma terceira pessoa.

No último fim de semana, Adriana encontrou Débora Falabella, que estrela o espetáculo "Prima Facie", em um teatro no Centro do Rio e recebeu o carinho da amiga. Os usuários das redes sociais relembraram as personagens icônicas delas, Nina e Carminha, na novela "Avenida Brasil (2012)", da TV Globo.