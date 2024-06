Débora Falabella e Adriana Esteves - Reprodução do Instagram

Publicado 03/06/2024 08:13 | Atualizado 03/06/2024 08:53

Rio - Adriana Esteves assistiu ao espetáculo "Prima Facie", estrelado por Débora Falabella, em um teatro no Centro do Rio, neste fim de semana, e recebeu o carinho da amiga. As atrizes posaram juntinhas para alguns cliques, publicados no Instagram, e os internautas relembraram as personagens icônicas delas, Nina e Carminha, na novela "Avenida Brasil (2012)", da TV Globo.

"Nina e Carmina juntas novamente", comentou um usuário do Instagram. "Perfeitas. É sempre muito esperançoso ver Débora e Adriana juntas!", afirmou outro. "As melhores", opinou uma terceira pessoa.

Na ocasião, Adriana estava acompanhada do marido, Vladimir Brichta, que interpreta Egídio em "Renascer". Além o casal, outros famosos assistiram ao espetáculo, como Camila Pitanga, Maria Flor e Andrea Beltrão. Débora vibrou com a presença dos artistas no local. "Coisa mais linda essa plateia".

Na peça, Débora vive a bem-sucedida advogada Tessa, que tem acusados de abuso sexual entre seus clientes. Vinda de uma família pobre, ela batalhou e venceu no complexo mundo da advocacia. Ao mesmo tempo em que experimenta o sucesso, ela precisa encarar uma crise que a obriga a rever uma série de valores e princípios, além de refletir sobre o sistema judicial, a condição feminina e as relações conturbadas entre diversas esferas de poder.