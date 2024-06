Marcello Antony - Reprodução

03/06/2024

Rio - Afastado das telinhas há alguns anos, o ator da Globo Marcello Antony, considerado um dos galãs da sua geração, deu uma guinada na carreira. Ele se apresentou, em reels do Instagram, como o mais novo corretor de imóveis de agência de luxo em Portugal, nesta segunda-feira (03).

O carioca até participou de duas novelas no país europeu em que reside desde 2018, mas, pelo visto, está definitivamente aposentado desse ramo. "É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito", disse ele na rede social.

Em publicação desejando boas vindas, a agência destacou o trabalho dele na televisão, como um "comunicador natural tornado agente de imóveis" que "traz para o setor imobiliário a mesma paixão e excelência que marcaram sua trajetória pelo cinema, teatro e televisão.

Conhecido por papeis de destaque em produções como "Amor à Vida", "Senhora do Destino" e "Belíssima", Marcello Antony, porém, não apagou o contato de ator da biografia no Instagram; resta a dúvida se foi por descuido ou de proposito.