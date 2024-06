José de Abreu tem conta do X desativada após postar foto de Murilo Rosa - Reprodução/Instagram

José de Abreu tem conta do X desativada após postar foto de Murilo RosaReprodução/Instagram

Publicado 03/06/2024 18:08 | Atualizado 03/06/2024 18:09

Rio - José de Abreu teve seu perfil no X, antigo Twitter, suspenso nesta segunda-feira (3) devido à treta entre ele e Murilo Rosa nos últimos dias. No domingo, ele publicou uma foto do ator com o pai, que morreu há oito meses, e o filho e, após ser criticado, excluiu a imagem em seguida.

Mesmo assim, ele seguiu com as provocações e postou o resultado do clássico entre Flamengo e Vasco, que acabou em 6 a 1 no domingo e ironizou: "Murilo Rosa é vascaíno, hahahhahaha".

Procurada pela reportagem do DIA, Carol Junger, mulher de Zé, explicou o motivo da conta dele ter sido desativada pela rede social. "Houve um excesso de monetização e o X pediu para suspender a conta até chegar a um acordo", disse.

Segundo Carol, isso tudo ocorreu pelo "engajamento do perfil dele nesse momento". A treta começou após a atriz Maria Zilda dizer em um papo com Murilo que José de Abreu tinha bafo.

"Era uma coisa insuportável, evidentemente, porque ele bebia... (Tinha gravação) externa, suado, então já tinha o cheiro do suor, mais o cigarro, mais a bebida, era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho", afirmou a atriz.

José de Abreu rebate comentários de Maria Zilda

Revoltado com a declaração, o ator foi até o X detonar Maria Zilda e Murilo Rosa. Primeiro ele afirmou que a atriz traiu seu marido na época, o diretor Roberto Talma, com ele.

"Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de 'Bebê a bordo', quando dizia que eu tinha mau hálito", escreveu o ator no X.

Em seguida, ele criticou Rosa. "Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo 'murilar', ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece."

Murilo Rosa ameaça processar José de Abreu

Após ver sua imagem com o pai e filho publicada na rede social de Zé, Murilo desabafou e prometeu acionar a Justiça.

"Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu Pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família, os meus maiores afetos. Mas não revidarei. Para isso existe justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas", escreveu Murilo.