José de Abreu e Murilo Rosa se envolvem em polêmicaDivulgação / TV Globo

Publicado 02/06/2024 22:43 | Atualizado 02/06/2024 22:46

Rio - A polêmica envolvendo os atores José de Abreu e Murilo Rosa ainda não esfriou. Neste domingo (2), Abreu publicou em suas redes sociais uma foto onde Rosa aparece com o filho e o pai, morto há poucos meses. O artista apagou a publicação depois, mas o conflito já estava no ar.Minutos depois do post, Murilo publicou uma imagem preta com a palavra "Inaceitável". Na legenda, ele mostrou-se indignado com a atitude do colega de profissão e ameaçou acionar a Justiça."Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu Pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família, os meus maiores afetos. Mas não revidarei. Para isso existe justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas…", escreveu Rosa. treta entre os atores começou a partir de outra polêmica envolvendo José de Abreu. Durante a conversa com Murilo Rosa, a atriz Maria Zilda já havia revelado que o artista possuía mau hálito. Abreu não deixou passar batido e acusou-a de infidelidade