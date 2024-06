Rafa Kalimann sensualiza em fotos e recebe elogios de fãs - Reprodução / Instagram

Publicado 02/06/2024 21:59

Rio - Uma publicação de Rafa Kalimann, na noite deste domingo (2), rendeu uma chuva de elogios à atriz nas suas redes sociais. A artista publicou um carrossel de fotos e vídeo em que aparece desfilando com um vestido roxo transparente, além de uma taça e uma garrafa de vinho nas mãos.



"Da Vinci só pintou Monalisa porque não conheceu você", escreveu um seguidor nos comentários do post. "Elegância e inspiração em uma única foto", comentou outra internauta. "Puro lacre esse vestido", disse mais uma.



O bom humor também surgiu em meio aos elogios. "Minha fatura da nubank chegando no meio da noite pra me assombrar", escreveu um seguidor, fazendo uma relação com a cor do vestido usado pela artista e com a do banco.