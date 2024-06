José Loreto faz convite inusitado nas redes: 'Larga tudo e vem me ver'

Rio - O domingo (2) é de comemoração para José Loreto, que escolheu o dia para celebrar o aniversário de 40 anos. O ator, que reuniu amigos, incluindo famosos, em um evento em São Conrado, Zona Sul do Rio, também fez um convite para toda sua rede.

"Hoje é minha festa de 40 anos!!! Se eu te amo e esqueci de te avisar, é pq (porque) tô trabalhando muito e tô doido, então me chama por favor para eu te mandar o endereço e a hora. Você faz parte da minha história linda e torta… bora? Larga tudo e vem me ver!!", escreveu o artista na legenda de uma publicação no Instagram.

Loreto, que está no ar na novela "No Rancho Fundo", da TV Globo, completou 40 anos no dia 27 de maio . No encontro deste domingo, ele reuniu artistas, como os atores Ícaro Silva, Regiane Alves, Duda Santos e Raphael Logam.

Relatar erro