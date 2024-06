Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Publicado 02/06/2024 16:31

Rio - Whindersson Nunes, de 29 anos, utilizou as redes sociais, neste domingo (2), para defender Neymar das críticas recebidas e foi detonado por internautas. No X, antigo Twitter, o comediante acusou um usuário de "se achar Deus" e relembrou as doações do jogador e da irmã, Rafaella Santos, para o Rio Grande do Sul.



"Os que vivem no Twitter vão dizer que eu senti, e senti algo pra falar mesmo. A irmã do Ney, a Rafa, simplesmente mandou o jato do Ney entregar 8 drones de levar comida e água pra pessoas ilhadas, sem pestanejar, sem pedir favor, difícil hoje em dia. Sempre que eu faço uma merda não publica, eu penso, me defenderiam disso?", questionou.



Até então, o debate era sobre comediantes que não fariam piadas da polêmica envolvendo Neymar, Diogo Defante e a PEC da "privatização" das praias porque querem ser amigos do jogador. O comentário de Whindersson foi mal recebido entre os usuários da rede.



"Mas qual a relação entre se solidarizar com a situação do Rio de Grande do Sul e isso chancelar projeto de privatização de praia?", indagou um. "Era melhor ter ficado calado", afirmou outro. "Faz um baseado de garrafa pet que essa raiva passa", respondeu o primeiro envolvido.

Mas qual a relação entre se solidarizar com a situação do Rio de Grande do Sul e isso chancelar projeto de privatização de praia? — Joanna Maranhão (@Jujuca1987) June 2, 2024

era melhor ter ficado calado — Central Reality (@centralreality) June 2, 2024