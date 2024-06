Anitta - Reprodução/Instagram

AnittaReprodução/Instagram

Publicado 02/06/2024 13:30 | Atualizado 02/06/2024 14:49

Rio - A cantora Anitta rebateu uma fã nos comentários de sua publicação no Instagram, na madrugada deste domingo (2), que disse que ela seria mais conhecida do que o filho de Deus. A situação aconteceu após a "Girl From Rio" postar um vídeo de sua participação no programa "Today Show", com show do lado de fora do estúdio da emissora NBC, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela é a primeira brasileira a se apresentar na atração