Rio - Ingra Soares desabafou, na madrugada deste domingo (2), sobre como está seu psicológico com o retorno do caçula, Arthur, para a UTI. Em seu story do Instagram, a mulher de Zé Vaqueiro publicou uma foto com o filho mais velho, Daniel, e relatou a dificuldade em conciliar os cuidados em meio ao momento difícil que tem vivido.

"Daniel, tu é um anjo meu filho. Obrigada por dizer: 'Fica triste não, mamãe. Eu te amo'", disse. Em seguida, Ingra complementou: "Tenho me dividido em mil... para resolver, cuidar, proteger e amar. Mas mesmo assim os meus filhos me querem 100% com eles e eu não tenho conseguido fazer isso".

Ela, então, desabafou sobre como tem se sentido. "Está difícil. Estou procurando todos os dias dar o meu melhor para a minha família. Meu psicológico está gritando pedindo socorro, mas eu não vou me entregar. Grande é o meu Deus", ressaltou.