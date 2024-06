Luisa Arraes celebra aniversário do marido, Caio Blat - Reprodução / Instagram

Luisa Arraes celebra aniversário do marido, Caio BlatReprodução / Instagram

Publicado 02/06/2024 18:25

Rio - Luisa Arraes, de 30 anos, fez uma publicação em homenagem ao marido, o ator Caio Blat, que comemora 44 anos neste domingo (2). A atriz compartilhou uma foto do casal acompanhada de um texto."Hoje é dia de Caio, que no meu país quer dizer amor. Esse ano a comemoração é gigante porque depois de amanhã começamos a lançar nosso filme, que também é um resumo da nossa história. Tem amor que é destino dado", escreveu Arraes, referindo-se ao longa-metragem "Grande Sertão", baseado no livro de Guimarães Rosa, que estreia na quinta-feira (6).Luisa e Caio estão juntos desde 2017 em um relacionamento não monogâmico. No começo deste ano, a atriz foi fotografada aos beijos com Chico Chico , filho de Cássia Eller, durante um show no Rio. O ator, no entanto, reagiu com tranquilidade: "Acredito que a monogamia tem uma coisa de posse, de ciúme. A gente se ama muito e respeita a liberdade um do outro. Isso só aumenta o nosso amor".