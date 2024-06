Madonna celebra 93 anos do pai - Reprodução / Instagram

Madonna celebra 93 anos do paiReprodução / Instagram

Publicado 02/06/2024 17:08 | Atualizado 02/06/2024 17:08

Rio - Madonna publicou uma série de fotos nas suas redes sociais, neste domingo (2), em homenagem ao pai, que completa 93 anos de idade. A cantora de 65 anos relembrou registros de momentos ao lado de Silvio Ciccone, acompanhados de uma dedicatória em texto.

fotogaleria

"Para o O.G. Papai—-Feliz 93º aniversário, Silvio! Parabéns por andar na montanha-russa da vida com humor e sanidade intactos. Obrigado por compartilhar seu mantra de vida comigo: qual é. "Eu vou até as rodas caírem." Nada pode nos parar! Te amo até a lua e de volta", escreveu a rainha do pop.A primeira imagem do carrossel é um registro dos bastidores da última turnê de Madonna, "The Celebration Tour", que encerrou com um show gratuito na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A sequência de fotos também mostra memórias da sua infância.