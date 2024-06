Whindersson Nunes opina sobre polêmica de Neymar com privatização das praia - Reprodução

Publicado 02/06/2024 13:05

Rio - Whindersson Nunenes utilizou as redes sociais, neste domingo (2), para opinar sobre a polêmica envolvendo o Neymar e a PEC da "privatização" das praias . No X, antigo Twitter, o humorista saiu em defesa do jogador mas, apesar disso, afirmou que não é a favor do projeto.

Ao comentar sobre uma postagem que falava que os comediantes não fariam piadas com a briga do atleta com Diogo Defante porque "os que não são amigos do Neymar querem ser amigos do Neymar e não vão fazer nada que possa prejudicar esse projeto de vida", Whindersson relembrou as doações do jogador e da irmã, Rafaella Santos, para o Rio Grande do Sul.

"Bom, os que vivem no Twitter vão dizer que eu senti, e senti algo pra falar mesmo.

A irmã do Ney, a Rafa, simplesmente mandou o jato do Ney entregar oito drones de levar comida e água pra pessoas ilhadas, sem pestanejar, sem pedir favor, difícil hoje em dia. Sempre que eu faço uma merda não publica, eu penso, me defenderiam disso? Qual seria o preço?", questionou.

"Porque sinceramente, eu acho privatizar praias burrice ou mau-caratismo, ou um ou outro. Mas, porém, no entanto, toda via. Nosso presidente aperta mão de pessoas que não gostamos todos os dias, e todos sabemos o por que, ou mau-caratismo ou inteligência? Eu que não vou bater cabeça com isso, mas o sistema é uma uma bucet* experiência, que não é nós com nosso p*uzinho mixuruca que vamos mexer", disse.

O humorista, então, agradeceu Rafaella e Neymar. "Obrigado Rafa pela ponte, ao Ney pelo jato, e ao povo pela doação do dinheiro das operações, deixo ao meu chapa Ney a voz pra falar por si próprio. Deus e família, pra pátria eu não estou nem vendo. Quem não gostar que se arrombe", afirmou.

Em seguida, Whindersson ressaltou que não apoia o projeto. "Não sou a favor de privatizar praia. P*ta que pariu, pra que fui falar bucet*", escreveu.

Confira:

