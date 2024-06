Djavan se apresenta na Praia de Copacabana - Divulgação / Vinicius Grosbelli

Djavan se apresenta na Praia de CopacabanaDivulgação / Vinicius Grosbelli

Publicado 02/06/2024 18:45

Rio - Djavan, de 75 anos, vai se apresentar de graça na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite deste domingo (2). No entanto, diferentemente das outras apresentações do TIM Music Rio , o show não será exibido no canal pago Multishow e no serviço de streaming Globoblay. Segundo nota da TV Globo, a decisão se deve a "restrições de direitos do artista".

O caso repercutiu nas redes sociais do cantor, onde diversos fãs reclamaram, em especial aqueles que estão fora do Rio ou não podem ir até a praia. "Não permitir a transmissão é muita falta de respeito com os fãs mais velhos que não conseguem ir até a praia de Copacabana. Meus pais estavam ansiosos de ver o show pela TV e não vão poder porque simplesmente não foi permitido. Me admira 75 anos com turnê não considerar os fãs idosos que não conseguem ir ao show. Decepcionante", comentou um seguidor.

Djavan se apresenta no segundo fim de semana do festival, que já contou com apresentações de IZA, Preta Gil, Baco Exu do Blues, Marina Sena, Diogo Nogueira, entre outros. Além do cantor, Rael também sobe ao palco neste domingo animando o público com seus sucessos.