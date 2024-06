Artistas e ex-BBBs marcam presença em show na Praia de Copacabana

Rio - Diversos famosos prestigiaram os shows do TIM Music Rio, que acontecem na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite deste sábado (1). O ator Johnny Massaro e os ex-BBBs Juninho e Lucas Buda foram algumas das pessoas que marcaram presença no evento, que, nesta noite, conta com shows de Preta Gil com Thiago Pantaleão e IZA.

No domingo (2), é a vez de Djavan se apresentar no festival. O alagoano vai levar canções do espetáculo "D", que traz músicas do seu último trabalho, como "Num Mundo de Paz" e "Iluminado", e os clássicos dos 20 anos de carreira, como "Sina" e "Flor de Lis". Antes, o hip hop de São Paulo invade a praia carioca com o som de Rael.

