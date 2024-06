Bibi Ferreira completaria 100 anos no dia 1º de junho - Reprodução

Publicado 01/06/2024 16:33

Rio - Bibi Ferreira foi a escolhida deste sábado (1) para ser a homenageada pelo Doodle do Google, a arte que fica acima do campo de buscas do navegador. Morta em 2019 , a artista completaria 102 anos neste sábado.