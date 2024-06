Andressa Urach causa polêmica em anúncio de vídeo adulto: O que eu fiz com essa garrafa? - Reprodução / Instagram

Andressa Urach causa polêmica em anúncio de vídeo adulto: O que eu fiz com essa garrafa?Reprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 11:53

Rio - A criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach gerou polêmica, na noite desta sexta-feira (31), ao avisar nos stories do Instagram que havia gravado uma cena inusitada. Na foto, é possível ver a ex-vice miss bumbum de roupão enquanto segurava um objeto de vidro.

"Já imaginou o que fiz com essa garrafa? Alguém advinha? E vem muito mais por aí", disse. Na publicação também havia um link que redirecionava para o perfil na plataforma de conteúdo adulto. "No meu show vocês também podem ver pessoalmente", avisou Andressa.

A cena repercutiu nas redes e internautas reagiram. "Eu não queria ter lido isso porque agora estou imaginando as atrocidades que a Andressa fez com essa garrafa", comentou um usuário no X, antigo Twitter. "Preferia continuar sem imaginar", escreveu outra pessoa. Vale lembrar que em abril desse ano a modelo anunciou sua turnê de shows adultos pelo Brasil, junto com seu namorado.