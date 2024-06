Zeca Pagodinho comemora chegada do neto com samba e fogos - Reprodução / Instagram

Zeca Pagodinho comemora chegada do neto com samba e fogosReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 21:24 | Atualizado 01/06/2024 22:03

Rio - Zeca Pagodinho, de 65 anos, e a família estão em festa! O cantor publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, na noite deste sábado (1), o qual mostra a comemoração da chegada do neto com muito samba e fogos de artifício, em Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



"Nasceu Martin! Viva! A família Pagodinho está em festa com a chegada do Martin, filho de @thays.dsouza e @louiz.carlos, neto do Zeca e da Mônica, irmão do Miguel! Teve até fogos de artifício em Xerém para celebrar a chegada do novo integrante da família do samba! Muitas bençãos, saúde e alegrias na vida do Martin", diz a legenda da publicação.



Zeca e Mônica são casados há 38 anos e têm quatro filhos. Além de Martin, o músico é avô de Noah.