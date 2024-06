Viola Davis elogia Anitta nas redes - Reprodução / Instagram

Viola Davis elogia Anitta nas redesReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 17:41

Rio - A atriz norte-americana Viola Davis se declarou para Anitta em uma publicação em que mostra um teaser da participação da cantora brasileira no podcast 'On Purpose with Jay Shetty'.

fotogaleria



"Eu te amo, Anitta! Brava por falar a sua verdade', escreveu a artista de 58 anos, que atuou em produções de sucesso de Hollywood e ganhou os principais prêmios do entretenimento dos Estados Unidos. "Eu te amo, Anitta! Brava por falar a sua verdade', escreveu a artista de 58 anos, que atuou em produções de sucesso de Hollywood e ganhou os principais prêmios do entretenimento dos Estados Unidos.

Vale lembrar que em 2023, a atriz enviou uma mensagem para a cantora em seu aniversário de 30 anos. "Feliz aniversário para essa força vital... Essa linda... Essa talentosa... Anitta!!! Te amo, irmã", escreveu.