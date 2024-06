Shantal anuncia nascimento de terceiro filho com Matheus Verdelho - Reprodução

Shantal anuncia nascimento de terceiro filho com Matheus VerdelhoReprodução

Publicado 01/06/2024 12:28

Rio - Shantal anunciou, neste sábado (1º), o nascimento de seu terceiro filho, fruto de seu relacionamento com Mateus Verdelho. Em seu story do Instagram, a influenciadora relatou como foi o parto e revelou que ainda não estão prontos para mostrar o rosto do bebê. Os dois já são pais de Filippo, de 5 anos, e Domenica, de 2.

fotogaleria

"Acordei ontem falando que eu ia morrer de saudade do barrigão e eu estava certa porque era o último dia dele mesmo. E temos um meninão aqui", disse. Em seguida, a influenciadora complementou: "A gente ainda não está pronto para mostrar a carinha dele porque, enfim, acabou de nascer. Não sei, pode ser que mais tarde hoje a gente poste, pode ser que amanhã, mas a gente ainda não estava sentindo, entendeu?".