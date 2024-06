Ludmilla comemora demanda de ingressos para nova turnê - Reprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 18:14 | Atualizado 01/06/2024 18:33

Rio - Ludmilla está em festa! A cantora compartilhou neste sábado (1) um vídeo em que conta sobre a demanda por ingressos para os novos shows da sua turnê."Ontem começou um movimento na internet 'por onde anda o numanice' e daí a gente lançou um link para a pessoa se cadastrar. Mano, em menos de 24 horas, olha isso: 64.856 pessoas se cadastraram no link", disse a artista, que anunciou em meados de maio o cancelamento da turnê.No dia 15 de maio, a cantora publicou um comunicado anunciando o cancelamento dos shows , que marcavam a comemoração de 10 anos da sua carreira. Ludmilla faria um show no dia 25 de maio, na Farmasi Arena, na Zona Oeste do Rio."A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour", informou a nota.Alguns dias depois, a BPC Participações e Produções Artísticas , empresa responsável pelo show, a Eventim, plataforma de venda de ingressos, foram notificadas pelo Procon Carioca a prestarem esclarecimentos, no prazo de 48 horas, em relação à comercialização de entradas para as turnês das cantoras.Cabe destacar que a empresa também é responsável pela apresentação de Ivete Sangalo, que foi cancelada na mesma ocasião.