Taylor Momsen é mordida por morcego Reprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 15:27

Rio - Taylor Momsen, atriz e vocalista da banda The Pretty Reckless, foi atacada por um morcego ao abrir um show do AC/DC na última quarta-feira (29). A cantora relatou o incidente em seu Instagram, descrevendo a experiência como "um momento rock and roll". Segundo Momsen, durante a performance da música "Witches Burn" em Sevilha, na Espanha, um morcego voou sobre ela e agarrou-se à sua perna.

Após o caso, Taylor iniciou o tratamento profilático contra a raiva, que incluiu a administração de uma dose de vacina. "Obrigada a todos os funcionários do hospital que me apelidaram de Batgirl", escreveu na legenda da publicação.

Além de ser a vocalista da banda de rock norte-americana The Pretty Reckless, Taylor também é conhecida por interpretar a personagem Jenny na série "Gossip Girl: A Garota do Blog", transmitida no Brasil pelo SBT.