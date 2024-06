Ingrid Guimarães celebra aniversário da irmã e semelhança impressiona internautas - Reprodução

Publicado 01/06/2024 10:46

Rio - Ingrid Guimarães publicou, neste sábado (1º), um texto nas redes sociais para celebrar o aniversário da irmã, Sigrid. Em seu Instagram, a atriz compartilhou uma série de fotos com a empresária e a semelhança entre as duas impressionou os internautas.

"São gêmeas? Não, mas são um pouco, sim. De alma, de alegria de viver. Hoje é dia dessa geminiana típica, que qualquer coisa que você chama ela topa feliz, qualquer assunto ela se interessa, qualquer B.O ela ouve com atenção. Vendida igual a mim para assuntos de alegria. Com a diferença que ela acorda, coloca um salto e cuida da vida de muita gente. Eu acho muito incrível ter irmã que é CO de empresa, que vive num meio tão masculino e preserva além de tudo a doçura . Parabéns, Sigrid. Te amo", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas não esconderam a surpresa com a semelhança entre as duas. "Claro que são gêmeas, eu hein. Sua mãe escondeu isso o tempo todo de vocês e acreditaram nesta história? Ah, para", brincou uma seguidora. "Primeiro achei que era montagem", disse outra. "Eu não sei dizer quem é quem. Se fossem gêmeas talvez não fossem tão idênticas. Lindas, feliz vida", ressaltou uma pessoa.

