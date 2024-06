MC Loma faz desabafo - Reprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 19:03

Rio - MC Loma, de 21 anos, utilizou as redes sociais para fazer um desabafo neste sábado. A influenciadora, que está em viagem pela Itália, afirmou estar sendo confundida por uma "pickpocket", termo famoso na Europa para se referir a pessoas que furtam.



A dona do hit "Envolvimento" disse que tudo aconteceu por conta da roupa que estava vestindo durante um passeio com a amiga Mariely Santos, uma das Gêmeas Lacração. Ainda segundo ela, Mariely não foi discriminada por estar vestida de “patricinha”.



“Quando eu passo, o povo já fica ajeitando as malas, já fica se ajeitando, sabe? Achando que sou pickpocket", contou. Após filmar Mariely, Loma finalizou num tom de brincadeira. "Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Muda, Brasil!”.

O termo “pickpocket” se tornou conhecido mundialmente no ano passado, após uma italiana viralizar nas redes sociais ao gravar vídeos alertando turistas.