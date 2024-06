Renato Góes faz cinema particular em casa para Thaila Ayala - Reprodução

Publicado 01/06/2024 14:31

Rio - Thaila Ayala compartilhou, neste sábado (1º), uma surpresa para lá de fofa feita por Renato Góes. A atriz contou que após dizer que queria assistir ao filme "Anatomia de Uma Queda" nos cinemas, o amado fez uma sessão particular para os dois em casa e encantou os internautas.

"Eu disse pra ele que queria ter assistido 'Anatomia De Uma Queda' no cinema! E então ele fez o cinema pra mim", escreveu Thaila na legenda da publicação. No vídeo, Renato apareceu como atendente de "bilhetaria" e entregou os ingressos. A produção super elaborada contou ainda com guloseimas que tinham um preço diferenciado. Enquanto o milkshake valia um abraço de urso, a pipoca valia um carinho nas costas.

Nos comentários, o empenho do ator foi bastante elogiado. "Amei isso", disse Rafa Kalimann aos risos. "Que fod*!", afirmou Eliezer. "Isso é muito foda! Mais muito mesmo! Viva esse amor. Vou marcar meu mozão como quem não quer nada", declarou Tati Machado. "Aluno mais caro do Rodrigo Hilbert", brincou um seguidor. "Todo mundo encaminhando pro marido aprender em 3, 2, 1… (risos)", relatou uma internauta.

