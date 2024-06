Jade Picon reflete sobre mês de maio e relembra projetos - Reprodução

Jade Picon reflete sobre mês de maio e relembra projetosReprodução

Publicado 01/06/2024 10:12

Rio - Bem-vindo, junho! Jade Picon utilizou as redes sociais para refletir sobre as conquistas do mês de maio. Em seu Instagram, a influenciadora, que esteve em Cannes, relembrou os projetos realizados no período e contou ainda que esteve fora do país em 24 dos 31 dias.

fotogaleria

"Fim de mês. Gente, estava aqui refletindo, né? Amanhã começa junho. Maio foi maravilhoso. Foi bem... que palavra eu usaria para descrever maio? Foi viajante, viu? Porque de 31 dias, 24 eu estava fora do país (risos)", disse.

"Mas nesse mês eu fiz dois cursos, teve evento internacional, teve lançamento de coleção, conheci gente nova, lugares novos, novos projetos, dei andamento em coisas que estavam meio paradas, enfim, a casa pintou um monte de coisa. Bastante coisa aconteceu em maio e foi um mês bem alegre, viu? porque abril eu lembro que foi mais 'punk', teve Mercúrio Retrógrado. Maio eu senti uma leveza", afirmou.