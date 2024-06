Neymar compartilha conversa com Diogo Defante após polêmica - Reprodução

Publicado 31/05/2024 22:27

Rio - Neymar compartilhou, nesta sexta-feira (31), uma foto de uma conversa com Diogo Defante após a recente polêmica dos dois e mostrou que está tudo bem entre eles. No papo, o humorista pediu desculpas pelo comentário sobre o projeto de 'privatização' das praias, apoiado pelo jogador, e foi perdoado pelo atleta.

"Está perdoado", disse Neymar nas mensagens diretas com Defante no Instagram. "Ufa (risos). Pelo amor de Deus. Estava mal da cabeça aqui. Te amo, porr*. Fiz merd*, reconheço", afirmou o humorista. "Filho da put*, quer brincar com tudo, porr*! Me pegou no dia errado. Já logo liguei o fod*-se (risos)", contou o atleta.

Defante, então, ressaltou como se sentiu. "Sim (risos), eu vi! Porr*, fiquei péssimo. Mas entendi seu lado, geral te pilhando. Mas vai dar nada", destacou. "Estamos em paz", esclareceu Neymar ao mostrar a conversa.

Entenda

Mais cedo, Diogo Defante fez um comentário no X, antigo Twitter, sobre a PEC da privatização das praias, que foi motivo da briga entre o Neymar e Luana Piovani. "Privatiza a cabeça do meu p*u", brincou o humorista.

Neymar, por sua vez, criticou a atitude de Defante em seu story do Instagram. "Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levasse ele em casa. Foi super bem recebido. Assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar ibope. Fanfarrão, otário", escreveu. O jogador, porém, apagou a publicação logo depois.

Após os stories do jogador, Defante pediu desculpas. "Porr*, aí. Maior climão! Peço perdão aí ao Neymar Jr. Caralh*, que pic*!", disse.