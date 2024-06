Maraisa posa aos beijos com noivo e se declara - Reprodução

Maraisa posa aos beijos com noivo e se declaraReprodução

Publicado 31/05/2024 18:40

Rio - Maiara utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (31), para publicar uma foto aos beijos com o noivo, Fernando Mocó. Em clima de romance, a cantora aproveitou para se declarar para o amado após reatar o relacionamento em dezembro do ano passado.

fotogaleria

"Registros de muito amor, companheirismo e admiração. Te amo", escreveu Maiara na legenda da publicação. Nos comentários, internautas fizeram questão de mandar mensagens de carinho para os pombinhos.

"O jeitinho que vocês se completam é diferente, que lindo poder acompanhar esse amor ganhando mais força a cada dia, amo muito vocês", disse uma fã. "Vocês são lindos! Que Deus continue abençoando sempre! Que esse amor só traga coisas boas", afirmou outra. "Você merece todo o amor do mundo, meu amor", ressaltou uma internauta.

Confira: