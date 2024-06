Christian Chávez, do RBD, sobe ao palco em show de Joelma - Reprodução

Publicado 31/05/2024 18:03

Rio - Cada vez mais brasileiro, Christian Chávez, do "RBD", subiu ao palco em um show de Joelma, nesta sexta-feira (31), em São Paulo. Juntos, os artistas cantaram o hit da paraense, "Voando pro Pará", e animaram o público.

"Um ser humano, uma pessoa, um artista, um talento... Eu entendo o porquê de todo esse amor e essa paixão. Realmente ele merece tudo isso e muito mais", disse Joelma ao chamar Christian para se apresentar com ela. O artista ainda apostou em um look com as cores da bandeira do Pará.

Christian, então, agradeceu o carinho do público e não escondeu a emoção de subir ao palco com Joelma. "Eu falo muito e a verdade é que eu sinto o amor do Brasil. Obrigado, gente, e obrigado, Joelma porque a gente falou ontem, a gente teve uma conexão muito especial. E eu estou muito agradecido de transformar meu sonho em realidade de cantar essa canção com você", afirmou.

Sem dar muitos detalhes, Joelma prometeu novidades com o cantor. "Coisas inéditas que a gente vai fazer para vocês", avisou.

