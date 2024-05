Raika Coutinho concorre ao título de Miss Canadá 2024 - Reprodução / Instagram

Raika Coutinho concorre ao título de Miss Canadá 2024Reprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 14:12 | Atualizado 31/05/2024 14:12

Rio - Uma modelo brasileira de 36 anos pode ser a Miss Canadá 2024. Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, Raika Coutinho mora no país há dez anos tem grandes chances de conquistar a coroa e seguir para o Miss Universo.



"Nasci no Brasil, cresci em uma cidade pequena com sonhos que até para mim eram grandes demais para serem realizados. De alguma forma, no fundo, sempre soube que habia algo mais fora dessas fronteiras, e mal sabia que Deus já tinha um plano para mim", escreveu a candidata em suas redes sociais.



A final do Miss Universo Canadá 2024 está marcada para o dia 28 de julho, na cidade de Ontário.