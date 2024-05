MC Binn fala sobre envolvimento da prima com Lucas Buda - Reprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 11:31

Rio - MC Binn comentou, pela primeira vez, sobre o envolvimento entre Lucas Buda e sua prima, a cantora Nina Capelly. Em uma sequência de stories publicados na noite desta quinta-feira (30) no Instagram, o ex-BBB afirmou que seguidores estavam pedindo sua opinião sobre o caso.

"Deixa o pessoal resolver. É um assunto delicado. Vou fazer show e beijar na boca. É isso que eu vou fazer. Só desejo que dê tudo certo e acabe tudo bem", disse o músico, que fez um pedido aos internautas. "Vocês parem de me mandar DM (mensagem privada) para saber a minha opinião. O pessoal quer saber se vou falar... Vou nada".

Na última quarta-feira (29), a prima do rapper revelou que estava grávida e disse que havia a possibilidade de o pai ser Lucas , que participou do "BBB 24" junto com o MC Binn. Um dia depois, o capoeirista foi às redes falar sobre o caso.