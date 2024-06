Neymar Jr. e Luana Piovani - Foto: Reprodução

Rio - Neymar vai processar Luana Piovani após as recentes polêmicas envolvendo os dois nas redes sociais. A informação foi confirmada, nesta sexta-feira (31), pelo jornal 'Folha de S. Paulo'. Nas redes sociais, a atriz criticou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê a privatização de algumas praias apoiada pelo atleta e ainda afirmou que ele não seria um bom pai.

De acordo com o jornal, os advogados do jogador já começaram os trâmites para entrar com a ação. Por meio de nota, a equipe de Neymar falou sobre o assunto: "O nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado".

Entenda

Luana Piovani compartilhou, nesta quinta-feira (30), uma matéria sobre a PEC que pode "privatizar" as praias brasileiras, ideia que seria apoiada por Neymar, e não poupou críticas ao jogador. "É de cair o c... da bunda mesmo. Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser! Ganância de m...", disse a atriz.

Ela ainda fez uma série de stories criticando Neymar e a PEC. "Como é que a gente tem que batalhar para não privatizar a praia? E aí vem esse ignóbil desse ex-ídolo, porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Claro que fez, senão ele não era quem ele é hoje. Gente, mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira?", questionou.

"Como consegue fazer tanta m...? Como consegue ser tão mau-caráter? Porque são muitos históricos, não vou ficar aqui puxando para gente lembrar quanta m... grave esse garoto, que de garoto não tem p... nenhuma, já fez", disse em outro trecho do vídeo.

Em outro momento, Luana falou sobre as supostas traições do jogador. "Alguém que traia uma mulher grávida três vezes durante a gestação, não pode ser um bom pai porque não está levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança. Não tem respeito por ela. Vocês sabem o que é gestar uma vida?", disse.

Neymar, por sua vez, se revoltou com os comentários de Luana Piovani sobre ele e rebateu a atriz. "Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí e soltou uma louca que não solta meu nome da boca, hein? Quem trabalha no hospício aí que ela estava, por favor, vai atrás dela porque está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca, incrível! Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi. Era uma ótima atriz, não tenho nada para falar de você. Mas agora, tem que enfiar um sapato na sua boca porque só fala m...", afirmou.

O jogador, então, rebateu as críticas de que não seria um bom pai. "E outra coisa, quer falar do meu caráter? Tu nem me conhece! Não sabe da onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo. Nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei eles muito bem. E por sinal, me adoram, né?", ressaltou.

"Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias, isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo. Não tem problema nenhum! Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na sua cara. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet! Está pensando que você é quem, menina? Ah, vai para o c...", disse.

Em seguida, o atleta publicou um texto desabafando sobre o assunto. "Cansado de ficar escutando um monte de m... de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! Agora essa louca não solta mais a p... do meu nome! Não f..., Luana! Está cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida. Me deixa, c...! Quer arrumar confusão? Põe a p... do sapato na boca e fica quieta", escreveu.