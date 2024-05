Cinco polêmicas que marcaram Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Cinco polêmicas que marcaram Luana PiovaniReprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 17:30

Rio - Luana Piovani, de 47 anos, não hesita em expressar suas opiniões, mesmo que isso lhe traga desafetos nas redes sociais. Embora a polêmica mais recente seja com Neymar, a atriz já criticou publicamente Pedro Scooby, com quem tem três filhos, sem medo de expor situações do convívio familiar.



Além do surfista, Luana já esteve envolvida em controvérsias com outras celebridades. Confira cinco tretas que entraram para a história da internet.

fotogaleria

Carolina Dieckmann

Uma das situações mais notáveis teve início em 2008, quando Carolina Dieckmann fez uma declaração polêmica em defesa de Dado Dolabella, seu amigo de infância, que havia agredido Luana, sua então noiva. "No meu caso, isso não teria acontecido. Eu não provocaria meu namorado bêbado em uma boate", afirmou Carolina.



Em 2015, Piovani disse não ter nada contra Carolina, mas deixou claro que prefere não manter contato. "Tivemos uma amizade, e um dia ela teve uma postura que achei absolutamente absurda".



No entanto, no ano passado, Luana Piovani trouxe à tona novamente a declaração de Carol Dieckmann. Ela havia postado um vídeo questionando por que Luísa Sonza era atacada, apesar de ser vítima de traição. Piovani compartilhou o vídeo e comentou: "Maturidade é tudo, né? Você fez o mesmo comigo, mas eu tinha apanhado".



Em fevereiro, Piovani voltou a falar sobre o caso. Ela compartilhou um vídeo que dizia que ela guarda "mágoa" da atriz, e comentou: "Isso não é mágoa, gente sem noção! É posicionamento! De mulher machista o mundo tá cheio, mas não dou nem bom dia".



Adriane Galisteu

Sem perder tempo, Luana alfinetou Adriane Galisteu por exibir uma matéria sobre ela, em 2012. "Não sei por que o programa da Galisteu fala de mim. Deveria falar dela! Muito melhor! Mais magra que eu, mais bonita e mais rica".



Embora tenha tentado ser apenas irônica, no final, não resistiu e desabafou: "abomino esse programa podre, medíocre e hipócrita".



Sabrina Sato

Sabrina Sato também não escapou da sinceridade da atriz. Comentando sobre o Carnaval de 2013, Luana criticou a apresentadora dizendo: “ela tem um corpão, mas não é minha favorita. Eu sou suspeita, né? Para mim, não basta ter samba no pé e um corpo bonito. Tem que ter uma postura admirável”. Posteriormente, ela se arrependeu e tentou se desculpar: “peço desculpas pela opinião mal colocada e solta. Quem sabe um dia, se tivermos a oportunidade de conversar, eu me torne sua fã”.

Mantendo a simpatia, a apresentadora mostrou que não gosta de confusões. "Luana é linda, maravilhosa e perfeita. Como eu não sou perfeita, não posso falar de ninguém. Nem responder. Fica a dica!", disse Sabrina.

Nicole Bahls

No mesmo ano, a humorista Dani Calabresa expressou o desejo de ter Luana e a modelo Nicole Bahls gravando uma matéria para o programa "CQC", da Band. Luana não perdeu tempo e trouxe à tona a polêmica envolvendo Gerald Thomas, que tentou colocar a mão por baixo do vestido de Nicole. "Só se for como o genial do Gerald, pegando na 'generosa' da mocinha de família," alfinetou.



Nicole respondeu chamando a atriz de nojenta e falsa moralista. Em uma edição do "Pânico na Band", ela até insinuou que Luana era "piranha".

Anitta

A treta entre Luana e Anitta parece ter sido deixada para trás. No entanto, em 2019, quando a cantora namorou Pedro Scooby por três meses, Luana não ficou nada satisfeita ao descobrir sobre o relacionamento por meio de postagens no Instagram.



Em uma ocasião, Luana afirmou estar sendo elogiada por seus seguidores por usar mais a cabeça do que a “bunda”, ao que Anitta respondeu, dizendo que lutou muito para chegar onde estava. Com a participação de Scooby no 'BBB 22', Luana fez questão de esclarecer que o problema não era com a cantora, mas sim com seu ex-marido.



“Vamos parar de culpar a mulher, por favor! A culpa era do Pedro, que na época não estava muito preocupado com suas responsabilidades”, explicou a atriz a um seguidor. Na época, Scooby viajou muito com Anitta, deixando os filhos sob total responsabilidade de Luana.