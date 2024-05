Gabriela Loran rebate comentários transfóbicos - Reprodução

Publicado 31/05/2024 17:03

Rio - No ar em "Renascer", da TV Globo, Gabriela Loran rebateu, nesta sexta-feira (31), os comentários transfóbicos que vem recebendo ao comemorar primeiro xixi após ter feito a cirurgia de redesignação sexual . Em seu Instagram, a atriz fez um longo desabafo sobre os ataques.

"Aqui eu só tenho amor para oferecer a todos vocês. Amor e honestidade! Vocês jamais me verão atacando quaisquer tipo de pessoa. A vida é um sopro e sem dúvida prefiro investir meu tempo no que me eleva o espírito. Para estar na internet é preciso saber profundamente quem você realmente é e para além disso é importante ter uma rede de apoio poderosíssima, e sem dúvida disso eu disponho. Por isso NADA disso me afeta, sabe por que? Porque eu sei quem eu sou", afirmou ao expôr alguns comentários que recebeu em seu último post.

"E sem dúvida se vim a esse mundo foi para educar de forma didática e usar minha existência para levar conhecimento e vivência. Muitas morreram para que eu estive aqui, então sinceramente eu abraço todo esse legado e uso a minha voz! A voz que sempre tive informar! Com classe, leveza e poder", ressaltou.

Em outro trecho do texto, Gabriela pontuou: "Jamais vou permitir que digam o que sou. Eu tomei posse da minha existência. Ela é minha. E aqui eu dito as regras. Atriz bem sucedida, criadora de conteúdo, futura psicóloga, poetisa, diretora, roteirista, filha, tia, irmã! Eu sou Gabriela Loran. E ninguém jamais vai tirar o meu bem mas valioso! Meu nome".

Nos comentários da publicação, a atriz recebeu o apoio de famosos e anônimos. "Meu bem, você é linda e eles são horrendos, siga brilhando. Estou com você e não abro", relatou Preta Gil. "Quanta gente babaca, meu Deus", disse Pabllo Vittar. "Eles são o atraso, o vazio e você é maravilhosa, iluminada", afirmou uma seguidora.

