Gabriela Loran, atriz de 'Renascer', se emociona com primeiro xixi após cirurgiaReprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 12:08

Rio - A atriz Gabriela Loran, de 30 anos, publicou um vídeo nas redes sociais em que celebra o primeiro xixi feito sem a sonda, após uma cirurgia de redesignação sexual. A artista, que está no elenco da novela "Renascer", da TV Globo, comentou sobre o momento.



"A emoção do primeiro xixi é algo indescritível. Passando com esse drop para avisar que próximo sábado e domingo tem mais vídeo sobre esse processo lindo e emocionante que vivi", escreveu Gabriela, destacando nos comentários que o vídeo foi feito 12 dias após a cirurgia feita na Tailândia.



"Lembro de chegar no hotel e me debulhar em lágrimas. Queria ter palavras pra descrever o sentimento e a sensação que senti. Mas é algo realmente surreal. É que se eu sempre estivesse sido assim. Mas ao mesmo tempo é tudo novo. Loucura Loucura! Sonhos se tornam realidade", continuou.



A atriz recebeu diversos elogios de seguidores nos comentários, incluindo famosos, como Camilla de Lucas: "Feliz por você se encontrar com quem você é".



A cirurgia de redesignação sexual, popularmente chamada de cirurgia de mudança de sexo, é feita para alterar as características físicas dos órgãos genitais.