Maíra Cardi e Thiago NigroReprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 18:44

Rio - Aos 40 anos, Maíra Cardi é mãe de dois filhos, mas expressou o desejo de expandir a família ao lado de Thiago Nigro, de 33 anos, com quem se casou no final de 2023. Durante uma viagem pelo continente africano, o casal compartilhou nas redes sociais seu interesse em adotar uma criança.

"A gente tá querendo fazer uma adoção? Fale sobre", inicou a coach. "A gente quase levou a Isalda que tava no orfanato pra casa, mas pensamos que não teria passaporte pra levar pro Brasil", contou Thiago, que visitou um orfanato durante a viagem.

"É um processo bem complexo, mas a gente quer, sim. Eu sempre quis adotar desde os 3 anos de idade. Minha mãe e minha avó contam a mesma história desde que eu era criança. E o Thiago também quer, então obviamente que vamos", afirmou Maíra.

O empresário mencionou seus enteados, Lucas, de 22 anos, e Sophia, de 5. "Já adotei dois e pretendo adotar vários outros, vamos ter muitos filhos", declarou ele. "Vários", concordou a influenciadora.

Ela é mãe de Lucas, filho de seu casamento com o empresário Nelson Rangel, e de Sophia, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar. Recentemente, a família se viu envolvida em uma polêmica quando o empresário referiu-se a Sophia como sua filha, o que incomodou a atual namorada de Arthur, Jheny Santucci, mãe do segundo filho do ex-BBB.