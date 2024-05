Selena Gomez e Benny Blanco estão juntos desde 2023 - Reprodução / Instagram

Selena Gomez e Benny Blanco estão juntos desde 2023Reprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 15:37

Rio - Selena Gomez, de 31 anos, revelou que planejava adotar uma criança. Em uma entrevista à revista Time, a cantora mencionou que havia decidido seguir com a adoção caso chegasse aos 35 anos ainda solteira.

Atualmente com 31 anos, a atriz de "Only Murders in the Building" está em um relacionamento com o produtor musical Benny Blanco, 36, desde dezembro de 2023.

Para a revista americana, ela comentou: "Passei cinco anos sozinha e me acostumei com isso. Muitas pessoas têm medo da solidão, e eu provavelmente me torturei mentalmente por dois anos, mas depois aceitei. Assim, fiz um plano: se não tivesse conhecido alguém até os 35 anos, adotaria uma criança."

Sobre seu namorado, Gomez revelou que inicialmente o via apenas como um amigo e até perguntou se ele conhecia alguém com quem ela pudesse sair. No entanto, de acordo com a publicação, foi ao ser apresentada a um amigo que ela percebeu seus sentimentos. "Isso acontece quando você menos espera," admitiu.

Neste mês, Benny compartilhou que ele e a cantora "sempre" conversam sobre ter filhos. "Esse é meu próximo objetivo. Tenho muitos sobrinhos e adoro estar perto de crianças", revelou o produtor ao apresentador Howard Stern, do The Howard Stern Show.