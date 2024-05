Prima de MC Binn detona Cariúcha e diz que ela nunca será Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Prima de MC Binn detona Cariúcha e diz que ela nunca será Jojo TodynhoReprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 14:07

Rio - A funkeira Nina Capelly utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (30), para detonar a apresentadora Cariúcha. A cantora que está grávida, supostamente, do ex-BBB Lucas Buda, reclamou que a "Garota da Laje" estava falando de sua vida. Nina ainda comparou a carioca com sua rival Jojo Todynho.



"Cariúcha, faz favor, estou indo aqui fazer show, que hoje é dia de cantar, de trabalhar, ganhar dinheiro, e você está aí falando da minha vida. Toma vergonha na sua cara. Se eu começar a falar de passado aqui e vida, vai pegar fogo, viu? Você também teve seu passado! Se eu fosse você, baixava a bola”, disparou a funkeira nos stories do Instagram. "Você começou agora a dar uma estouradinha. Menos!”, continuou. "E não é ninguém ainda, né?”, completou uma amiga que estava no mesmo carro que cantora.



Logo em seguida, a prima do MC Binn publicou outro vídeo dizendo que a apresentadora queria ser a Jojo Todynho. “Mas Jojo a senhorita nunca vai ser. Não é à toa que ela foi a vencedora da 'A Fazenda', né? Você não. Está estourando agora, dá uma seguradinha na fofoca”, disse.

Isso aconteceu porque durante o edição de quinta-feira (30) do "Fofocalizando", do SBT, Cariúcha fez críticas à cantora. Ela falou sobre o fato de Nina não ter certeza sobre a paternidade da criança, mencionou Infecções Sexualmente Transmissíveis, além de dizer que a funkeira está tendo "a lei do retorno", após debochar de Camila Moura, ex de Buda.