Ex de Luciano Camargo diz que mulher de Leonardo fez trabalho espiritual para sertanejoReprodução / Instagram

Publicado 31/05/2024 09:53

Rio - A sensitiva Cléo Loyola, ex-mulher do cantor Luciano Camargo, utilizou as redes sociais, na última terça-feira (28), dizendo que Poliana Rocha pediu um "trabalho" para o sertanejo Leonardo. No entanto, segundo a vidente, a mulher do artista a procurou novamente para desfazer o "serviço", após também sofrer as consequências.



"Agora eu vou ser processada por ser paga pra fazer trabalhos e a pessoa depois quer desfazer? Tem que pagar de novo! Poliana, não tenho medo de você! Quer me processar? Me processa", disse a sensitiva aos gritos. Em seguida, a vidente explicou que a mulher do sertanejo pediu para fazer um "trabalho de brochamento". "Era pra brochar só com as outras. Todo mundo sabe que nos cabarés o negócio do Leonardo não sobe", disparou Cléo.

De acordo com a ex do Luciano Camargo, a mãe do Zé Felipe se arrependeu pois o cantor também está com impotência sexual com ela. "Eu tenho culpa, minha senhora, de a senhora pagar pra eu fazer o trabalho pra ele? Deu mais que certo. E até não tá subindo nem com você. Agora, se você quer desfazer, meu amor, tem que pagar. Vai ser de graça, não", concluiu a religiosa.

Poliana Rocha e o cantor Leonardo não se pronunciaram sobre as acusações até o momento desta publicação.