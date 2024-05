Neymar detona Diogo Defante após suposta indireta - Reprodução

Publicado 31/05/2024 15:25 | Atualizado 31/05/2024 16:22

Rio - Neymar detonou Diogo Defante, nesta sexta-feira (31), após o humorista ter brincado sobre a polêmica privatização das praias apoiada pelo jogador . Em seu story do Instagram, o atleta criticou a atitude do humorista e afirmou que ele já teria ido em sua casa após pedir para conhecê-lo.

"Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levasse ele em casa. Foi super bem recebido. Assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar ibope. Fanfarrão, otário", escreveu Neymar ao publicar uma foto de Defante. O jogador, porém, apagou o story.

O atleta se referiu ao comentário feito por Diogo em sua conta do X, antigo Twitter. "Privatiza a cabeça do meu p*u", disse o humorista, se referindo a PEC da privatização das praias, que foi o motivo da briga entre o atleta e Luana Piovani nos últimos dias

Após o story de Neymar sobre Defante, alguns influenciadores saíram em defesa do humorista. "Pô, minha rapaziada. Quero acreditar de verdade que isso seja uma piada arquitetada pelo Defante, papo reto. Se não for, aí pode esquecer. Estamos falando de um pré-adolescente de 30 anos, não é possível não. Aí seria a última pá de cal", afirmou Pedro Certezas. "Gente... O Defante só falou "privatiza a cabeça do meu p*u". Que carapuça é essa", ressaltou Felipe Neto.