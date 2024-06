Nicole Bahls reata namoro com o empresário Marcelo Viana, após 2 meses separados - Reprodução / Instagram

Nicole Bahls reata namoro com o empresário Marcelo Viana, após 2 meses separadosReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 08:49 | Atualizado 01/06/2024 08:52

Rio - Nicole Bahls surpreendeu os internautas ao postar fotos no Instagram, na noite desta sexta-feira (31), indicando que reatou com seu então ex-namorado, o empresário Marcelo Viana. O casal havia terminado o relacionamento de 2 anos em março.

"Que a chama do nosso amor brilhe eternamente, iluminando cada passo do nosso caminho. Que essa noite seja apenas o começo de uma história de amor inesquecível", escreveu a modelo na legenda das fotos abraçada com o empresário.



fotogaleria

Os dois também foram vistos juntinhos, na quinta (30), ao compartilharem nos stories que chegaram de mãos dadas no festival Micareta São Paulo. "Com o meu amor", disse a apresentadora. Marcelo repostou a publicação acrescentando um "gif" de coração.

Os internautas reagiram ao retorno do relacionamento. "Não tinha separado?", perguntou uma seguidora. "Sejam felizes", desejou outra pessoa. "Voltaram?", indagou outra pessoa que acrescentou um "emoji" de surpresa.