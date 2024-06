Juliette fala sobre diferença de idade com o namorado no podcast Na Palma da Mari - Reprodução

Publicado 01/06/2024 11:55

Rio - Juliette foi a convidada do podcast "Na Palma da Mari", comandado por Mari Palma, no Youtube, na última sexta-feira (31). No papo, a cantora, de 34 anos, falou sobre a diferença de idade com o namorado, Kaique Cerveny, de 25, e revelou se existe insegurança no relacionamento.

"Ele é atleta, então ele precisa lidar muito com essa questão da segurança. Isso para um atleta profissional, é muito trabalhado, eles precisam ter essa segurança e ele tem muito isso. Apesar dele ser novo, ele tem uma maturidade muito grande e isso foi o que me encantou. Tipo assim, não ter ciúmes demais, não ter vaidade de querer aparecer demais, entender que cada um tem um destaque na sua área. Ele é campeão sul-americano do esporte dele, então ele já é o melhor no que faz. Então, assim, cada um é melhor no que faz, eu não preciso competir", ressaltou.

Em seguida, Mari perguntou como Juliette lida com as pessoas desejando o namorado dela. "Quem bom, né? Sinal que eu fiz uma excelente escolha e ele também (risos). Eu sou tranquila demais com isso, eu acho um máximo. Eu não ligo com isso. Eu sempre fui segura, sabia? Sempre! Eu posso não ser a mulher mais bonita do mundo, mais gostosa do mundo, mas eu me garanto muito", disse.

