Tuca Andrada entra na briga de Luana Piovani com Neymar - Reprodução / Instagram

Tuca Andrada entra na briga de Luana Piovani com NeymarReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 13:43 | Atualizado 01/06/2024 13:46

Rio - A briga entre a atriz Luana Piovani e o jogador de futebol Neymar ganhou mais um personagem. O ator Tuca Andrada utilizou suas redes sociais, nesta sexta-feira (31), para criticar o atacante da Seleção Brasileira e apoiar a colega de profissão. "Luana Piovani está certa: Neymar é um BABACA", disparou.

Nos comentários da publicação, a artista citada se pronunciou. "É isso, mano! Vamos acordar c*r*lh*. Tanto atleta maneiro, esforçado e esses ganâncias boy torrando nosso tempo com escrotice, p*rr*", opinou Piovani.

fotogaleria

No entanto, fãs do Neymar também se manifestaram, defendendo o jogador e atacando o ator. Em outra publicação, Tuca debochou desses seguidores "fanáticos". "Vocês não fazem ideia do que tem de machão querendo virar a Bruna Marquesine", disse. "Estão vindo com uma violência nos comentários", escreveu o artista na legenda do post, com uma sequência de "emojis" chorando de rir.

Entenda: