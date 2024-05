Ludmilla e Ivete Sangalo cancelam turnês - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 15/05/2024 10:17 | Atualizado 15/05/2024 10:40

Rio - Ivete Sangalo e Ludmilla pegaram os fãs de supresa, nesta quarta-feira, ao anunciarem o cancelamento de suas turnês "A Festa" e "Ludmilla in The House Tour", respectivamente, através de comunicados publicados no Instagram. As artistas lamentaram a situação e explicaram que empresa responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações fossem feitas.

A turnê 'A Festa' de Ivete, que aconteceria nas principais arenas de todo o Brasil, teria início no dia 01 de junho, em Manaus. A apresentação no Rio de Janeiro estava marcada para o dia 12 de abril de 2025, após a cantora comandar um 'esquenta' no Maracanã no ano passado.

"Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê “A Festa”. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas", inicia o comunicado pubicado no perfil de Veveta.



"A principal motivação para a idealização da turnê “A Festa” foi o desejo da cantora de compartilhar a celebração dos seus 30 anos de carreira de maneira grandiosa com o público de todos os cantos do país, reforçando a conexão e o compromisso que construiu ao longo de três décadas com seus fãs. Mas a realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato", continua.



"Ivete Sangalo sente o carinho dos fãs e agradece muito por isso. E espera poder se apresentar nessas cidades que sempre a receberam com tanto carinho em breve. Todos aqueles que adquiriram ingressos para os shows podem entrar em contato com a promotora do evento para buscar as orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos. Agradecemos a compreensão", conclui.

'Fico triste'

Ludmilla também lamentou o cancelamento de sua turnê, em nota, publicada em suas redes sociais. O show da artista no Rio aconteceria no dia 25 de maio, na Farmasi Arena, na Zona Oeste. "Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo", diz Ludmilla.

O comunicado ainda explica que o cancelamento foi feito "mediante o não comprometimento da produtora responsável. "Por motivos que fogem do controle de Ludmilla e sua equipe, a 'Ludmilla in The House Tour' está cancelada. A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour".







