Ivete Sangalo anuncia datas da turnê ’A Festa’Rafael Mattei / Divulgação

Publicado 06/02/2024 12:32 | Atualizado 06/02/2024 12:32

Rio - Após comandar o "Esquenta Ivete 3.0" no Maracanã, Ivete Sangalo anunciou as datas e locais da turnê "A Festa", em comemoração as três décadas de carreira. As apresentações acontecerão nas principais arenas de todo o Brasil e os ingressos já estão disponíveis para compra.

A série de shows começa no dia 1 de junho, em Manaus, na Arena da Amazônia. Vevete retorna ao Rio no dia 12 de abril de 2025 para uma apresentação no estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão.

No fim do ano passado, Ivete promoveu uma noite inesquecível para os fãs no Maracanã. A cantora baiana, que ganhou notoriedade como vocalista da Banda Eva, em 1993, e seis anos depois anunciou a carreira solo, revisitou seus maiores hits em uma apresentação histórica e não deixou ninguém parado. O show teve direito a várias trocas de looks, chuva de papel picado, participações de Ludmilla e Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, filhas gêmeas se divertindo no palco e até voo sobre a plateia.

Confira as datas e locais:

01 de Junho - Manaus - Arena da Amazônia

29 de Junho - Belém - Estádio Olímpico do Pará

06 de Julho - Palmas - Estádio Nilton Santos

13 de Julho - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

20 de Julho - Goiânia - Estádio Serra Dourada

27 de Julho - Barreiras - Estádio Municipal Geraldão

03 de Agosto - Aracaju - Estádio Lourival Baptista

10 de Agosto - Maceió - Estádio Rei Pelé

17 de Agosto - João Pessoa - Estádio José Américo de Almeida Filho

24 de Agosto - Recife - Arena de Pernambuco

31 de Agosto - Natal - Arena das Dunas

07 de Setembro - São Luis - Estádio Governador João Castelo (Castelão)

14 de Setembro - Teresina - Estádio de Futebol Albertão

21 de Setembro - Juazeiro do Norte - Arena Romeirão

28 de Setembro - Vitória - Estádio Kleber Andrade

12 de Outubro - Salvador - Arena Fonte Nova

19 de Outubro - Juiz de Fora - Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

26 de Outubro - Presidente Prudente - Estádio Paulo Constantino (Prudentão)

02 de Novembro - São José do Rio Preto - Estádio Benedito Teixeira (Teixeirão)

09 de Novembro - Londrina - Estádio do Café

16 de Novembro - Porto Alegre - Beira Rio

23 de Novembro - Curitiba - EM BREVE

30 de Novembro - Jundiaí - Estádio Doutor Jayme Cintra

07 de Dezembro - Ribeirão Preto - Arena Nicnet Eurobike

14 de Dezembro - Belo Horizonte - Arena MRV

21 de Dezembro - São Paulo - Allianz Parque

01 de Fevereiro de 2025 - Florianópolis - Estádio Orlando Scarpelli

29 de Março de 2025 - Fortaleza - Arena Castelão

05 de Abril de 2025 - Juazeiro - Estádio Adauto Moraes

12 de Abril de 2025 - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (Engenhão)