Zilu Godoi e Wanessa CamargoReprodução / Instagram

Publicado 06/02/2024 11:44 | Atualizado 06/02/2024 11:58

Rio - Wanessa, de 41 anos, revelou estar preocupada com a fidelidade do namorado, Dado Dolabella, durante seu confinamento na 24ª edição do "Big Brother Brasil". Em conversa com outros brothers, na madrugada desta terça-feira, a cantora admitiu ter dificuldades para confiar em homens e relacionou o problema às traições sofridas pela mãe, Zilu Godoi, no antigo casamento com seu pai, Zezé Di Camargo.

Ao demonstrar preocupação com a agenda de Carnaval do namorado, Wanessa contou que, frequentemente, testa a fidelidade do artista através de propostas como, por exemplo, sugerir um relacionamento aberto. "Eu, obviamente, esperava que ele respondesse que 'não'. Eu ia ficar louca, imagina", disse a cantora, que é monogâmica.

"Eu dou umas dessas às vezes, de ficar testando. Fico dando umas testadas. Capricórnio. Dá umas testadas, tipo: 'E aí, vamos fazer um casamento aberto?'", relembrou a sister, bem-humorada. Na sequência, a cantora admitiu ser traumatizada com as traições sofridas pela mãe durante o casamento com Zezé.



"[Você testa] para ver se vai ele topar?", questionou Leidy Elin, curiosa. "É lógico! Se responder, já vai daqui até lá o chinelo. Vai que, né… Mas é que o meu, eu sei que é supervisado. Mas, gente, eu sou filha da minha mãe, né? Sou noiada", explicou Wanessa, por fim.