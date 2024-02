Embate entre Fernanda e Beatriz viralizou nas redes sociais - Reprodução

Publicado 06/02/2024 07:24 | Atualizado 06/02/2024 07:36

Rio - O quadro Sincerão promoveu grandes embates no "BBB 24", nesta segunda-feira. Um deles foi entre a líder, Fernanda, e a pessoa que ela escolheu para colocar no paredão, Beatriz. A resposta da carioca para Beatriz, que afirmou que Fernanda se incomoda com sua alegria, viralizou nas redes sociais.

"Foi uma escolha minha não querer ter nenhuma troca com você também. Eu botaria até um desprezo pra você porque eu realmente não me interesso em nada em você. A sua alegria também não me incomoda porque prefiro não olhar pra você, eu prefiro não falar com você. É uma escolha minha”, iniciou Fernanda.

"Com relação a sua alegria, ao seu jeito, é você. Isso não me incomoda real porque eu acho ótimo. Eu só acho que você é invasiva em alguns momentos, mas aí também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto! Eu sempre me afasto de você. Tem um filme chamado '127 horas' que o cara agarra a mão na pedra. Se eu estivesse com a mão agarrada com você não seriam 127 horas, eu ia arrebentar minha mão em 5 segundos", disparou a sister.

"Meu objetivo nesse jogo é verdadeiro, é sobre meus filhos, e isso é mais forte que algo você faça. Meus filhos valem muito mais do que seu brilho e sua alegria. Eu me preocupo em ganhar prova e foi assim que cheguei com esse colar (do líder). Só que você precisa ganhar para me incomodar. Enquanto você não ganha nada, você não me incomoda!", finalizou a doceira.

A resposta de Fernanda deu o que falar nas redes sociais e algumas pessoas disseram que ela foi a "craque do jogo".