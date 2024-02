Alane e Leidy Elin confrontam Juninho no BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 05/02/2024 08:22

Rio - Após a formação do paredão, Alane e Juninho discutiram na sala do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira. Leidy Elin acompanhou a briga e também confrontou o brother, que flertou com a dançarina na última festa, a deixando incomodada já que o motoboy havia demonstrado interesse na trancista em situações anteriores.

Tudo começou no discurso de permanência do Juninho. "Pra mim, inventar ou criar situações não é jogar limpo. Tem muita coisa acontecendo, vocês estão vendo. Muita deslealdade", disse ele. Alane, então, foi tirar satisfação com o brother. "O que eu estou inventando?", perguntou ela. O motoboy começou a falar e foi interrompido pela dançarina. "Você perguntou, agora você vai deixar eu falar", afirmou ele, aumentando o tom de voz. "Fala baixo comigo", pediu Alane.

Juninho, então, se defendeu. "Ontem, na festa, eu flertei com você da seguinte maneira... A gente conversou de vários assuntos, Pará, o nome da minha filha... E foi lá que eu disse pra você, diante da situação que ocorreu, que você se sentiu ofendida com a questão da Fernanda, eu disse: 'Inclusive, te acho uma mulher muito bonita, e lá fora eu te pegaria'", explicou o brother. "Você falou: 'Eu até te pegaria lá fora'. Falei que sou amiga da Leidy e não concordava com isso, e não tinha nada a ver", rebateu Alane.

"Eu te disse que pegaria lá fora. O que eu tive com a Leidy aqui, foi um flerte, rolou um beijinho no canto da boca, um estalinho", continuou Juninho. "Você deu em cima da amiga da menina que você deu um flerte, um selinho?", questionou a modelo. "Não, ela me deu um estalinho", ressaltou o motoboy. Leidy se meteu na conversa. "Eu te dei um estalinho?", perguntou. "Não importa quem deu", destacou Alane. O brother concordou, mas a trancista disparou: "Ah, Juninho! Está se sentindo um gostosão". "Ninguém quer te pegar, Juninho, para de ser doido", completou Alane.



O motoboy ressaltou que era solteiro e questionou a sister: "Por que eu não posso flertar?". A dançarina rebateu: "Por que eu sou cobra por ter contado que você flertou com ela e flertou comigo?". Juninho disse que a atitude dela foi desnecessária. "Você foi falar com ela como se eu tivesse um compromisso com ela".

"Você perguntou se eu queria te pegar? Porque eu não queria. 'Eu até te pegaria lá fora', cadê o respeito? O jeito que tu me olha, naquela festa, não tinha respeito. Você conversou comigo pegando na minha mão e eu tirava a mão de ti", explicou Alane. "Gente, eu acho que vocês estão viajando", frisou o brother.

Leidy cobra explicações

Leidy se envolveu na discussão e quis saber porque Juninho não falou com ela antes. "Você teve o dia inteiro para virar e me chamar para trocar ideia de qualquer coisa que for", reclamou a trancista. "A mina chegou rebolando na minha frente", afirmou Juninho. "Qual o problema dela rebolar?", questionou Alane. "Não tem necessidade nenhuma. Por que você foi esperar o ao vivo?", insistiu Leidy. Alane se exaltou: "Qual é o problema dela rebolar?". "Abaixa a bola. Eu sou solteiro, se ela quiser rebolar para mim, ela rebola, ela é solteira. Se eu quiser tocar você, eu toco. Tocar é desenrolar", rebateu o motoboy.

Beatriz reagiu a declaração do brother. "Toca em mim para você ver". Juninho explicou que se tratava de uma gíria. "Você nem sabe gíria do Rio de Janeiro, tocar é chegar na minha e desenrolar", respondeu Juninho. "Sabe o que eu acho? Que vocês estão 'tudo surtada', vocês estão desesperadas com o Paredão...... Você e a Leidy acabaram de fuzilar o próprio pé", completou.

'Não vem querer dar de maluco'

Irritada, Leidy foi para o banheiro e reclamou das falas de Juninho, que se aproximou dela. "Não tenho nada com ele, ninguém tem. A gente estava flertando, de brincadeirinha, como todo mundo brinca nessa casa. Aí eu dancei pra ele zoando, assim como ele veio brincando comigo. Aí, eu, mulher, não posso ir brincar com ele, dançar, e ele pode brincar comigo?", perguntou.

"Mandar o homem abrir a perna e rebolar para ele não é flerte?", rebateu o mototaxista. "Você pode e eu não posso? Você pode com o morango na boca?", insistiu a trancista. "Você está dando um tiro no pé, melhor você parar", afirmou Juninho. "Você que está dando, gostosão", retrucou a sister. "Na verdade é melhor continuar, vocês estão me ajudando", continuou o brother. "Flertar, todo mundo flertou aqui. Agora, não vem querer dar de maluco não, que é isso que você está fazendo", concluiu Leidy.