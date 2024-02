Davi atende Big Fone e garante imunidade no próximo paredão do ’BBB 24’ - Reprodução / Globoplay

Publicado 04/02/2024 18:33 | Atualizado 04/02/2024 18:43

Rio - Davi, de 21 anos, foi o responsável por atender ao Big Fone, que tocou no início da noite deste domingo. O jovem garantiu sua imunidade no próximo Paredão do "BBB 24" e ainda precisou escolher outros nove participantes para presentear com uma pulseira vermelha misteriosa.

"Atenção, preste muita atenção: você está imune. Escolha agora nove pessoas para usar uma pulseira vermelha. Você só não pode escolher o Líder. Repetindo: você está imune. Vá até a despensa, pegue nove pulseiras e distribua para quem você quiser, menos o Líder", dizia a mensagem do Big Fone.

Na sequência, o motorista de aplicativo decidiu dar as pulseiras para MC Bin Laden, Lucas, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus, Leidy, Giovanna e Yasmin Brunet, dividindo a casa em dois grupos. A divisão será responsável por definir a formação do próximo Paredão quádruplo da edição.

